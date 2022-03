UBS Rural é inaugurada em Duque de Caxias - Eliakin Moura/Divulgação

Publicado 14/03/2022 14:03

Duque de Caxias - Os moradores da área rural de Duque de Caxias não vão mais precisar percorrer grandes distâncias para receber atendimento médico no quarto distrito. No último sábado, 12, o prefeito Washington Reis inaugurou, na Fazenda Paraíso, em Xerém, uma UBS – Unidade Básica de Saúde Rural que vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo atendimento clínico, ginecológico, odontológico e vacinas, entre outros procedimentos.

A nova unidade de saúde vai atender aos internos do maior centro de recuperação de dependentes químicos do país, além de moradores, pequenos produtores rurais e comunidades de assentamentos da reforma agrária de toda região.

Na inauguração, o prefeito Washington Reis disse que sempre se preocupou com a saúde dos moradores de Duque de Caxias. Lembrou que, em seu primeiro governo, construiu o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo e que, nos últimos cinco anos, reformou e construiu novas unidades de saúde em todos os distritos. Muitas dessas obras foram realizadas em parceria com os governos federal e estadual e algumas ainda estão em andamento.

Desde 2017, já foram entregues UBS nos bairros Parque das Missões, Parque Leal, Barro Branco, Cangulo, Calundu e Vila Canaã, com recursos federais e estaduais, e, na Taquara, em parceria com a Coca-Cola. Também estão sendo construídas duas novas UPHs – Unidades Pré-Hospitalares nos bairros Pilar e Imbariê, que funcionarão em regime de plantão de 24 horas como mini hospitais

No momento, estão passando por obras de reforma geral os hospitais Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo e Adão Pereira Nunes, este último municipalizado recentemente e conhecido como Hospital de Saracuruna, que ganhou novos equipamentos de última geração. No terceiro distrito, a Prefeitura ainda construiu, em Parada Angélica, um novo hospital infantil para desafogar o atendimento no Hospital Infantil Ismélia da Silveira e na UPA Pediátrica no Centro da cidade.