Vacinação infantil contra Covid-19Foto: Anselmo Mourão

Publicado 14/03/2022 11:27

Duque de Caxias - As secretarias municipais de Saúde e de Educação de Duque de Caxias seguem com a campanha de vacinação infantil (05 a 11 anos) nas escolas da rede municipal. Nesta terça-feira (15/03), a vacinação acontece das 13h às 16h, em unidades escolares nos bairros Pilar, Jardim Anhangá, Parque Paulista e Codora (Santa Cruz da Serra). O objetivo da campanha é incentivar a vacinação de todas as crianças nessa faixa etária, além de reforçar a segurança de alunos e profissionais de ensino nas unidades escolares.

A vacinação infantil nas escolas está disponível para todas as crianças, alunas ou não. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a vacinação infantil nas escolas está disponível para todas as crianças, alunas ou não, e alerta aos responsáveis sobre a obrigatoriedade de levar documento de identificação com CPF ou cartão do SUS e a carteira de vacinação da criança.

Confira as escolas e horário da Vacinação Infantil, que acontece nesta terça-feira (15/03), das 13h às 16h:

SEGUNDO DISTRITO

- E. M. Profª Sonia Regina Scudese Dessemone Pinto

Endereço: Rua Visconde De Inhaúma, Lote 25 – Pilar

TERCEIRO DISTRITO

- Ciep 319 Oduvaldo Viana Filho

Endereço: Av. Anhangá, s/n – Jardim Anhangá

- E. M. Luiz Gama Borges

Endereço: Rua Malherbe, s/n – Parque Paulista

- E. M. Nilcelina dos Santos Ferreira

Endereço: Estrada do Serrado, s/n – Santa Cruz da Serra