Vacinação contra a covid-19 - Divulgação

Publicado 11/03/2022 14:23

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias promove neste sábado, 12, vacinação contra a Covid-19 para crianças (05 a 11 anos), adolescentes (a partir de 12 anos) e adultos. A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos responsáveis sobre a obrigatoriedade de levar documento de identificação com CPF ou Cartão do SUS, e Carteira de Vacinação da criança.

A vacinação para adolescentes e adultos será com a primeira dose (para pessoas acima de 12 anos), segunda dose para os faltosos de todas as vacinas, dose de reforço da Janssen (para quem já completou dois meses ou mais da primeira dose) e com a terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais, que completaram o prazo de 4 meses da segunda dose. É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação (segunda e terceira doses) e documentos de identificação com CPF e foto (todos os grupos).

A vacinação neste sábado (12/03), acontece das 8h às 12h, nos seguintes locais: UPH Xerém - UPH Equitativa - UPH Saracuruna - UPH Imbariê - UPH Campos Elíseos - UPH Pilar.