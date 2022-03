Câmara de Caxias outorga a Medalha Professora Dalva Lazaroni - Art Vídeo/ Victor Hugo / Divulgação

Publicado 10/03/2022 14:42

Duque de Caxias - Na Semana da Mulher, a Câmara de Duque de Caxias realizou sessão solene para outorga da Medalha Professora Dalva Lazaroni, uma homenagem à primeira vereadora de Duque de Caxias, fundadora do Partido Verde (PV), advogada, professora e escritora. A proposta da comenda foi do vereador e líder de governo, Valdecy Nunes (Patriota). A cerimônia foi presidida, num primeiro momento, pelo vereador Alex Freitas (SD) e, posteriormente, pela vereadora e 1ª vice-presidente da Câmara, Delza de Oliveira (Patriota).

Os homenageados e convidados foram presenteados com a apresentação musical do Grupo das Pastoras de Aquilah e acompanharam os discursos que ressaltavam as qualidades de Dalva Lazaroni, falecida em 2016, que fizeram com que seu nome fosse dado à comenda.

Câmara de Caxias outorga a Medalha Professora Dalva Lazaroni Art Vídeo/ Victor Hugo / Divulgação

“Primeira vereadora eleita, secretária de Educação, secretária de Cultura. Uma mulher que deixou um legado e, a partir de hoje, nunca mais sairá da nossa memória”, justificou o vereador Valdecy Nunes, a sua proposta.



A homenagem era para as mulheres, mas o primeiro a receber a Medalha Professora Dalva Lazaroni foi o seu filho André que não escondeu a emoção.

“Eu tenho certeza de que a luta de minha mãe abriu caminho para seis mulheres, em breve, sete, no parlamento de Duque de Caxias. Vocês são guerreiras!”.