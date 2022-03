Lideranças femininas da Águas do Rio debatem a multiplicidade da mulher - Divulgação

Publicado 10/03/2022 11:10

Duque de Caxias - Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Águas do Rio promoveu um encontro para lá de especial entre suas colaboradoras. No auditório da sede em Duque de Caxias, Karla Takebe e Lucilla Barreto, ambas gerentes comerciais, compartilharam suas histórias de vida, desafios profissionais, conquistas e dicas de carreira numa roda de conversa com a equipe feminina da concessionária, que atua na Baixada Fluminense, nos municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo, Magé e São João de Meriti.



Durante a conversa, Karla Takebe pontuou a multiplicidade das mulheres e ressaltou a importância de pequenas pausas.

“Eu adoro trabalhar com outras mulheres, porque nós sabemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo e somos donas de uma memória incrível. Temos uma capacidade enorme de organizar, planejar, fazer várias tarefas e harmonizar o ambiente. Ações como essa são pausas necessárias e servem para compartilhar experiências”, avalia.



Lucilla Barreto refletiu sobre o papel da mulher e destacou a iniciativa da Águas do Rio em prol de suas colaboradoras.

“O dia a dia cobra muito de nós. Somos profissionais, mães e esposas. O fato de a empresa ter dedicado esse tempo durante o expediente em troca da reflexão e da homenagem às mulheres é sensacional. Acho necessário, motivador e sensível. Fiquei muito feliz de estar aqui”, complementa.



Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da empresa na Baixada, destacou a luta das mulheres nos espaços ainda predominantemente masculinos.

“É muito significativo celebrarmos a conquista dos direitos femininos ao longo dos anos e lembrar que a caminhada das mulheres ainda é longa, assim como a luta delas é diária. Num mundo ainda extremamente machista, fazer ações que dão espaços de reflexão são inspiradores”, avalia.



Ao todo, 20% do quadro de funcionários da concessionária é formado por mulheres, que estão movimentando o saneamento básico, levando saúde e dignidade para a população.