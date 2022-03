Projeto FASES chega a Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 08/03/2022 15:42

Duque de Caxias - O projeto Formação, Arte e Sustentabilidade nas Escolas (FASES) tem por base a metodologia que articula cultura, educação, meio ambiente e acessibilidade em ações de fortalecimento do ambiente escolar. Com a circulação de montagem teatral nas escolas, o espetáculo “UPA – Uma Aventura Cósmica” chega ao município de Duque de Caxias, nesta quarta-feira, dia 9 de março, às 10h e às 15h30. O primeiro horário será na Creche e Pré-Escola Profª Marília da Silva Siqueira (Estrada de Xerém, 27 b- Xerém). No segundo horário, a apresentação ocorre na Escola Municipal Expedicionário Aquino de Araújo (Rua General Manoel Rabelo, 593- Vila São Luís).



Com lançamento nesta segunda-feira (07/03), na Biblioteca Parque Estadual, o projeto FASES, realizado pela produtora Universus, apoiado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Enel, estende-se ao longo de todo o mês de março com atividades on-line e presenciais que beneficiarão um total de 250 escolas em 51 municípios do Rio de Janeiro. Com a realização de um seminário on-line e o projeto prevê a distribuição de livro temático para professores e educadores, além da circulação do espetáculo.



Com os atores Nady Oliveira, Marcos Camelo, Cecília Viegas e Beto Vandesteen, a montagem teatral se passa em uma Unidade Planetária de Atendimento (UPA), um pronto-socorro para estrelas, cometas e planetas, onde trabalham a sábia estrela anciã, Dr. Salud, e seus assistentes Celeste e Salvador. Em um dia de aparente folga, os três são surpreendidos com a chegada de uma paciente inesperada, a Terra. Nesta aventura cósmica, Dr. Salud, Celeste e Salvador são convidados a conhecer mais sobre o nosso planeta. Flávia Fernandes assina texto e direção do espetáculo com o jornalista e escritor Thiago Andrade.



Para a diretora geral Priscylla Mesquita, a articulação entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil são fundamentais para a efetivação de políticas que integrem Educação, Cultura e Meio Ambiente.

“Quando os esforços se unem na mesma direção, o resultado são as mudanças que tanto almejamos”. destaca Mesquita. Diretora artística e pedagógica do projeto, Flávia Fernandes complementa: “A Cultura tem o poder de transformar a visão de mundo de uma sociedade. Atrelada à Educação Ambiental, torna-se ferramenta potente e necessária aos tempos em que vivemos”.



Seminário on-line



O I Seminário FASES para Professores ocorre de 28/03 a 01/04. On-line, gratuito e aberto para professores de todos os níveis de ensino, o seminário será composto por palestras e rodas de conversa com pesquisadores, professores e gestores da Educação e da Cultura, além de oficinas de formação em educação ambiental. Serão também homenageados educadores com práticas inovadoras na área da Educação Ambiental. As inscrições estão disponíveis no site do projeto (www.projetofases.com.br) de 09 a 22/03.