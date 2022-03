Restaurante do Povo de Caxias completa um ano de funcionamento - Divulgação

Publicado 07/03/2022 16:41

Duque de Caxias - O Restaurante do Povo de Duque de Caxias comemorou um ano de funcionamento. Resultado de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Duque de Caxias, o restaurante oferece um cardápio nutritivo e saboroso por um valor muito acessível. Desde a inauguração, já foram servidos 505.252 cafés da manhã e 512.332 almoços. São mais de duas mil refeições por dia, por apenas R$ 1, e café da manhã por R$ 0,50.

“Essa é uma obra fundamental para a população de Duque de Caxias. Aqui, os mais vulneráveis têm acesso a uma alimentação equilibrada, saudável, nutritiva e a preço popular. Ficamos muito felizes em garantir o funcionamento do Restaurante do Povo e por perceber que o objetivo é alcançado com sucesso, com mais de meio milhão de almoços servidos todos os dias”, explicou o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.

“Já servimos mais de meio milhão de almoços e cafés desde que o Restaurante do Povo foi inaugurado. Essa obra foi um grande presente para a população de Duque de Caxias, e só foi possível por causa da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura”, afirmou o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Marcus Vinicius Boquinha.

O Restaurante do Povo funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, na Rua Frei Fidélis, no Centro de Duque de Caxias, no Complexo de Direitos Humanos.