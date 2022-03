Polo de Beleza da Fundec passou por reforma de ampliação - Divulgação

Publicado 07/03/2022 16:32

Duque de Caxias - O Dia da Mulher, celebrado internacionalmente nesta terça-feira, dia 08 de março, será comemorado em Duque de Caxias com a reinauguração do Polo da Beleza da FUNDEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais) na Casa Dr. Tenório Cavalcanti, às 18h. Na cerimônia, os alunos da unidade irão acompanhar o evento e participar, com o auxílio dos professores, de demonstrações de técnicas aprendidas em sala de aula.

Durante o recesso de fim de ano, o centro de ensino passou por uma revitalização, com a reforma das salas de aulas e laboratórios. A obra permitiu o aumento do número de cursos e de alunos atendidos. Anteriormente, o polo atendia 700 alunos. Hoje, recebe mais de 1.400, divididos em 23 cursos com 52 turmas.

A Fundec é uma instituição de ensino da Prefeitura de Duque de Caxias, ligada à Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. O Polo de Beleza fica na Casa Dr. Tenório Cavalcanti, localizada à Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, s/nº, no Centro.