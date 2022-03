Teatro Raul Cortez, em Caxias - Divulgação

Publicado 07/03/2022 14:16

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias organizou uma programação especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher com diversas atividades gratuitas. Uma das celebrações acontece nesta terça-feira, 8, das 8h às 14h, na Praça do Pacificador, no Centro da cidade, e será promovida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, em parceria com diversos órgãos públicos municipais, estaduais e entidades privadas.

O dia especial vai oferecer, entre outras atividades gratuitas, teste de Covid, aferição de pressão arterial e glicemia; marcação de mamografia, palestras sobre violência doméstica, DSTs – Doenças Sexualmente Transmissíveis e Gênero; alongamento; aulas de dança; exposições de artesãs locais e de literatura feminina; doação e troca de livros; orientação jurídica e Patrulha Maria da Penha; informações sobre os polos esportivos do município; informações para o público LGTBQI +; apresentação de lutas marciais; massagem, relaxamento e oficina de modelagem feminina.

Além das secretarias municipais, participam do evento, como parceiros, órgãos do Governo do Estado, DEAM/Caxias – Delegacia de Atendimento à Mulher, OAB/Duque de Caxias, SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e o 15º Batalhão da Polícia Militar, entre outros.