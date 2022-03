Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes inicia novas cirurgias - Divulgação

Publicado 08/03/2022 13:53

Duque de Caxias - As melhorias no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) já começam a trazer benefícios para a população. Com a aquisição de novos aparelhos para o Centro de Imagem, Centro Cirúrgico e de material para a realização de cirurgias, a unidade de saúde iniciou uma nova era em cirurgias complexas e menos invasivas. Na última semana, foi realizado pela primeira vez na história do hospital um procedimento chamado de vertebroplastia, que consiste em introduzir cimento ortopédico sob pressão diretamente na vértebra acometida por uma fratura patológica.



Bastante emocionada, a paciente Rosana Dutra, de 49 anos, foi a primeira a passar pela cirurgia. A moradora de Saracuruna, em Duque de Caxias, foi vítima de um atropelamento. Com um diagnóstico mais preciso e ágil, a equipe de neurocirurgia do Adão Pereira Nunes obteve amplo sucesso nesse procedimento inédito.

“Esse hospital foi super bom pra mim. Eu entrei sentindo muito dor e estou saindo sem sentir dor alguma. Quero agradecer toda a equipe médica que me atendeu super bem”, disse Rosana.



O diretor médico do hospital, Thiago Resende, ressaltou a qualidade técnica da equipe de profissionais da unidade de saúde somada aos novos equipamentos recentemente entregues.



“A gente já tinha uma equipe médica preparada para esse tipo de cirurgia aqui no hospital. A gente não tinha era equipamento para isso. Com a inauguração do aparelho de ressonância magnética, o Arco em C, e outros equipamentos, nós passamos a ter condições para realizar essas cirurgias complexas de forma minimamente invasiva”, destacou.



Novo Centro de Imagem



Entre os equipamentos do novo Centro de Imagem estão uma Ressonância Magnética de 1.5 Tesla, 32 canais, com capacidade de realizar entre 2.500 a 3.000 exames por mês e com todas as condições de atender a demanda interna e externa; e um Tomógrafo de 160 canais, podendo fazer todos os tipos de tomografias computadorizadas, inclusive as angiocoronárias. Além disso, o equipamento pode fazer entre 9.000 a 13.000 exames por mês , o que proporciona mais rapidez e a agilidade que um hospital do porte do Adão Pereira Nunes necessita. O Tomógrafo tem capacidade de suportar até 300 quilos, podendo realizar exames de pessoas com obesidade.



Também foram entregues dois aparelhos de Raio-x com arcos em C, que são especializados para uso cirúrgico. Esses dois novos Raio-x vão fazer toda a parte de angiologia e neurologia da unidade. Além de ganhar os arcos em C, o HMAPN está recebendo novas placas DR e Notebooks, usados na radiologia digital.