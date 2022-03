Washington Reis encontra Jair Bolsonaro, em Brasília - Divulgação

Washington Reis encontra Jair Bolsonaro, em BrasíliaDivulgação

Publicado 08/03/2022 11:41

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira, 09, está prevista a visita do presidente Jair Bolsonaro ao município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, acompanhado do prefeito Washington Reis. A agenda contará com compromissos nas áreas da educação, saúde, segurança e infraestrutura, e tem início previsto para 9h30, no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo.



No local, serão entregues gratuitamente dois mil aparelhos auditivos a pacientes do Centro de Audiologia Eurico Miranda. Desde que foi inaugurado, em 2018, o Centro já realizou 246.866 procedimentos e entregou 18.482 próteses aos pacientes. Todo o atendimento oferecido é gratuito e o local conta com dezenas de profissionais, entre fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, pediatras, assistentes sociais e psicólogos. O evento será transmitido, ao vivo, pela EBC e pelas redes do Planalto.

Visita ao Colégio da Polícia Militar

No bairro Jardim Gramacho, a partir das 11 horas, está prevista a visita ao III Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro. A unidade, cujo nome é uma homenagem ao pai do presidente, é fruto de uma parceria entre a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Duque de Caxias.



Desde que foi inaugurado, em 2018, o III CPM/RJ já matriculou cerca de 300 alunos e também conquistou 50 premiações, entre medalhas e menções honrosas. A instituição educacional é pioneira na região da Baixada Fluminense e oferece ensino, de forma gratuita, aos estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.