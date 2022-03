Caxias Shopping celebra o empreendedorismo feminino no mês da mulher - Divulgação

Caxias Shopping celebra o empreendedorismo feminino no mês da mulherDivulgação

Publicado 07/03/2022 17:53

Duque de Caxias - O Dia da Mulher no Caxias Shopping será celebrado com uma série de iniciativas que propõem uma reflexão sobre o empoderamento feminino. Em sua quarta edição, o projeto #EmpoderaEla convida o público a olhar para a liberdade financeira e o desenvolvimento profissional das mulheres.



Para estimular os projetos femininos na prática, o empreendimento selecionou microempreendedoras da região, que terão seus trabalhos expostos em vitrine virtual no hotsite da campanha. Ainda, a loja Carioca QSou, que já faz parte do mix de lojas do shopping, ganha destaque no mês de março como espaço colaborativo que dá visibilidade e oportunidade de negócios a mulheres empreendedoras. Nos dias 12 e 13 de março, o Caxias Shopping vai promover a Feira #EmpoderaEla Colab, com a participação de microempreendedoras e empreendedoras da região. A Feira acontece no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 13 às 21h.



“O objetivo da campanha deste ano é dar visibilidade para o empreendedorismo feminino, exaltando histórias de sucesso, abrindo espaço em nossos canais online e offline, e promovendo conteúdos que possam ajudar no empoderamento e na superação dos desafios diários que as mulheres que investem em seus próprios negócios costumam enfrentar”, afirma Michelle Coutinho, gerente de Marketing do Caxias Shopping.



Programação gratuita



Durante todo o mês, a partir do Dia da Mulher, o Caxias Shopping vai receber diversas ativações gratuitas para marcar a data, como palestras e oficinas sobre temas que podem colaborar com a formação e desenvolvimento de empreendedoras.



No dia 8 de março, às 18h, em parceria com Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, o empreendimento abre a celebração com apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, grupo formado pelo Instituto Brasileiro de Música e Educação e composto, exclusivamente, por crianças e jovens meninas, alunas da rede pública de ensino do Rio de Janeiro, sob a regência de Priscila Bomfim.



Ainda na terça, às 19h, a empresária Zica Assis, cofundadora do Instituto Beleza Natural, maior rede brasileira especializada em cabelos crespos do Brasil, será a protagonista de uma live especial que será transmitida pelo hotsite da ação (www.empoderaela.com.br). No papo, ela vai contar sua trajetória de sucesso no empreendedorismo, os desafios que surgiram no percurso e dar dicas que podem ajudar outras mulheres que têm objetivos semelhantes. Mulher negra e criada em uma comunidade no Rio de Janeiro, Zica desenvolveu a fórmula de tratamento para cabelos crespos que tornou o Beleza Natural referência no assunto. Hoje, a empresa tem 30 salões, além de comercializar produtos próprios.



A partir do dia 11 de março, o shopping vai promover, sempre às segundas, quartas e sextas, uma série de palestras e oficinas gratuitas, em frente à loja Melissa, em parceria com Senac RJ, Sebrae e a colab Carioca QSou.

Na sexta, dia 11, haverá Roda de Conversa com o tema ‘Como empreender com Criatividade’, com participação das empreendedoras Brígida (@brigidaacessorios) e Bete da Pipoca. O encontro começa às 17h, e terá mediação da Dra. Sônia Oliveira Klausing. Na segunda, 14, o bate-papo será sobre ‘Como empreender no universo digital’, com a presença das influenciadoras @acessoriosflamboyant, @camilacandotti, @danycardosoacessorios, @dinhasobral e @gabstaranto, também às 17h.



Na quarta, dia 16, às 17h, o shopping promove o workshop ‘Instagram para negócios’, em parceria com o Sebrae. Já no dia 18, no mesmo horário, a programação segue com oficina ‘Fotografia para redes sociais - Instagram e LinkedIn’ em parceria com o Senac RJ. No dia 21, o Sebrae apresenta a palestra ‘Mulher de Negócios e Caso de Sucesso’ e, no dia 23, ‘Como se tornar um microempreendedor’, ambas às 17h. Na sexta, 25, a programação começa às 10h, com Consultoria de Imagem, em parceria com o Senac RJ. Já às 17h, ‘O empoderamento da Mulher’ será o tema abordado. Para fechar a programação, no dia 30 de março, o Caxias Shopping promove a palestra motivacional ‘Mulheres Vencedoras’, com a Dra. Luciana Lins.



Programação:



· 11/03 – sexta - 17h – Roda de Conversa: ‘Como empreender com Criatividade’



· 14/03 – segunda - 17h – Roda de Conversa: ‘Como empreender no universo digital’



· 16/03 – quarta - 17h – Workshop Sebrae: ‘Instagram para negócios’



· 18/03 – sexta – 17h – Oficina Senac RJ: ‘Fotografia para redes sociais - Instagram e LinkedIn’



· 21/03 – segunda – 17h – Palestra Sebrae: ‘Mulher de Negócios e Caso de Sucesso’



· 23/03 – quarta - 17h - Palestra Sebrae – ‘Como se tornar um microempreendedor’



· 25/03 – sexta – 10h – Consultoria de Imagem, em parceria com o Senac RJ



17h - Palestra ‘O empoderamento da Mulher’



· 30/03 – quarta - 17h - Palestra motivacional: ‘Mulheres Vencedoras’, com Dra. Luciana Lins