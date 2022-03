Com busca ativa, cidade do Rio já bateu a marca de 40 mil crianças vacinadas contra Covid-19 - Divulgação/ PMCM

Publicado 08/03/2022 13:40

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através das secretarias municipais de Saúde e de Educação, promove, nesta quarta-feira (09), mais uma campanha de vacinação infantil (05 a 11 anos) nas escolas da rede municipal. O objetivo da campanha é incentivar a vacinação de todas as crianças, além de reforçar a segurança de alunos e profissionais de ensino nas unidades escolares.

A vacinação infantil, com aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19, acontece para crianças alunas ou não, em sete escolas municipais no primeiro e terceiro Distritos. A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos responsáveis sobre a obrigatoriedade de levar documento de identificação com CPF ou cartão do SUS e a carteira de vacinação da criança.

Veja a lista das escolas e horários da Vacinação Infantil, desta quarta-feira (09/03):

PRIMEIRO DISTRITO

Das 9h às 12h:

- E. M. Aline Gonçalves de Lima (Rua da Assembleia, s/n – Parque Beira Mar)

Das 13h às 16h:

- Escola Municipalizada Castro Alves (Rua Guarani, 268 – Vila Guanabara – Parque Felicidade)

- E. M. Professor Oneres Nunes de Oliveira (Rua Barbosa Araújo, 265 – Parque Felicidade)

- E. M. Jardim Gramacho (Rua Condeúba, s/n – Jardim Gramacho)

TERCEIRO DISTRITO

Das 13h às 16h:

- E. M. Barão da Taquara (Praça São Paulo, 119 – Taquara)

- E. M. Márcio Fiat (Rua São Cristóvão, Lt 17/Qd 07 – Parada Angélica)

- Ciep 407 Municipalizado Neusa Goulart Brizola (Rua Real da Estrela, s/n - Parada Angélica)