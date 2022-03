Substituição de rede de distribuição de água beneficiará mais de 1,6 mil moradores de Duque de Caxias - Divulgação

Substituição de rede de distribuição de água beneficiará mais de 1,6 mil moradores de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 08/03/2022 14:45

Duque de Caxias - Durante 20 anos, Luiz Cláudio Martins, morador de Duque de Caxias, alimentava a esperança de um dia receber água encanada em sua residência. Só era possível fazer coisas básicas, como tomar banho, lavar louça e roupa, comprando água de caminhão pipa.



“Desde que vim morar aqui era esse sofrimento. Com a chegada da Águas do Rio, eu vi a possibilidade de ser abastecido pela tubulação e fui em busca de fazerem a instalação aqui na minha casa. Com as obras na região, minha expectativa é que eu receba um bom serviço e consiga fazer as minhas coisas sem preocupação”, disse Cláudio.

Substituição de rede de distribuição de água beneficiará mais de 1,6 mil moradores de Duque de Caxias Divulgação

A Águas do Rio está realizando a substituição de mais de 2,6 km de rede de distribuição de água e a instalação de uma estação de bombeamento (Elevatória), no bairro Itatiaia. A iniciativa beneficiará mais de 1,6 mil pessoas, que passarão a ter água de qualidade em suas torneiras.



“O serviço de abastecimento em Duque de Caxias é muito complexo. Com o intuito de melhorar essa realidade, iniciamos uma série de obras de ampliação de rede no município, para que cada vez mais pessoas tenham acesso à água tratada com qualidade e regularidade. Cerca de 5 km já foram assentados, contemplando, além do bairro Itatiaia, também regiões como Jardim Primavera e São Bento”, acrescenta o diretor-executivo da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense, Marcello Dall’Ovo.



Veja a lista completa das ruas beneficiadas no Itatiaia:



- Rua Prudente de Moraes



- Rua Júlio de Mesquita



- Rua Caibar Schutel



- Rua Encantada



- Rua Dr. Carlos Esteves



- Avenida Guarani



- Rua Baltazar da Silveira



- Rua Marechal Arruda Câmara



- Rua Matias Barbosa



- Rua Mangaratiba



- Rua P. Carlos de Laet



- Rua Itaciba