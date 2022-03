Ponte sobre o Rio Saracuruna vai ligar bairros de Caxias - Divulgação

Ponte sobre o Rio Saracuruna vai ligar bairros de CaxiasDivulgação

Publicado 09/03/2022 15:34

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias recebeu esta semana as estruturas de aço da ponte que está sendo construída sobre o Rio Saracuruna, em Santa Cruz da Serra, no terceiro distrito. A obra é executada pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil e vai ligar a Estrada Coivara à Rua Rio Grande do Norte, interligando o segundo e o terceiro distritos. As melhorias vão beneficiar também milhares de moradores e motoristas, facilitando o acesso a diversos bairros das duas regiões, além de desafogar o trânsito na Rodovia Washington Luiz (BR 040).

Ponte sobre o Rio Saracuruna vai ligar bairros de Caxias Divulgação