Publicado 09/03/2022 15:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou mais dois mil aparelhos auditivos a pacientes do Centro de Audiologia Eurico Miranda. Desde que foi inaugurado, em 2018, o local já realizou 246.866 procedimentos e entregou 18.482 próteses. Todo o atendimento oferecido é gratuito e o espaço conta com dezenas de profissionais, entre fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, pediatras, assistentes sociais e psicólogos.



Com um sorriso no rosto, a cabeleireira Rosemary Assis de Cavalho, de 56 anos, contou que veio perdendo a audição em função do trabalho que exerce mas, a partir de agora, com o novo aparelho auditivo, terá uma melhora na qualidade de vida.

“Moro no bairro Campinho, no município do Rio de Janeiro, mas o Centro Auditivo de Duque de Caxias é muito bem falado e, por isso, vim me consultar aqui. O tratamento oferecido é maravilhoso e agora vou receber meu aparelho e poder ouvir melhor,” declarou Rosemary.



Já a neta de Delfina da Silva Siqueira, de 82 anos, Julia da Silva Alves Siqueira, acompanhou a avó na entrega do aparelho auditivo.

“Minha avó recebeu o encaminhamento e, em menos de dois meses, realizou os exames no Centro Auditivo e receberá o aparelho. Nós gostamos muito da agilidade e do tratamento carinhoso que recebemos de todos os funcionários”, disse a moradora de Seropédica, cidade da Baixada Fluminense.

O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, declarou que atende a todos os moradores do Estado.

"Realizamos nosso sonho, que é governar para todos. Não fazemos muros, mas sim, construímos pontes e temos um olhar para todos. Construímos o Hospital do Olho, o Centro de Audiologia e, agora, transformaremos o Hospital São José, especializado em atendimento contra a Covid-19, no Hospital do Coração para o povo do Rio de Janeiro. O nosso objetivo é cuidar dos nossos irmãos,” finalizou o prefeito.