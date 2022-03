Câmara de Caxias presta homenagem às mulheres - Divulgação

Câmara de Caxias presta homenagem às mulheresDivulgação

Publicado 09/03/2022 19:06

Duque de Caxias - Na última sessão plenária, os vereadores de Duque de Caxias exaltaram a data de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, abordando a sua participação na família, no trabalho e na sociedade com o passar dos anos, assim como, suas conquistas e desafios que ainda precisam ser superados. A presença da mulher na política foi destaque nos discursos, já que a Casa possui seis vereadoras: Andréa Conselheira (SD), Deisi do Seu Dino (PSL), Delza de Oliveira (Patriota), Drª Fernanda Costa (MDB), Leide (Republicanos) e Rosinha Lima (MDB).

A mulher também permeou as manifestações de Aquiciley Filho (Republicanos), Michel Vila Nova (PSDB), Marquinho Oi (DEM), Alex da Juliana do Táxi (MDB), Fabinho Martins (PSD), Delza de Oliveira, Deisi do Seu Dino, Leide e de Claudio Thomaz.

“A importância da mulher nesta Casa, no país, no mundo, porque nós somos 29 vereadores. Seis são mulheres. Só que nós todos, somos filhos de mulheres”, disse emocionado, Claudio Thomaz.



Ordem do Dia



Na sessão plenária de 08/03, os vereadores também aprovaram, em 1º e 2º turnos de discussão e votação, Projeto de Lei, de Decretos Legislativos e de Resoluções. O pedido para a discussão e votação em 2º segundo turno foi da vereadora Rosinha Lima. Também foi registrada a presença do secretário municipal de Meio Ambiente, Marcos Tavares.