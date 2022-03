Cerimônia marca início das aulas no Colégio da PM de Duque de Caxias - Divulgação

Cerimônia marca início das aulas no Colégio da PM de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 09/03/2022 18:49 | Atualizado 09/03/2022 18:49

Duque de Caxias - O III Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro deu início ao ano letivo com a cerimônia de entrega do alamar, na manhã desta quarta-feira (09/03). A solenidade premia os três melhores alunos do último trimestre e marca o retorno das aulas na instituição. Desde que foi inaugurado, em 2018, a unidade já matriculou cerca de 300 alunos e também conquistou 50 premiações, entre medalhas e menções honrosas.

“Estamos construindo o futuro dessas crianças. Daqui sairão engenheiros, militares, jornalistas, historiadores… Temos muito orgulho de todos esses alunos que estão se formando aqui dentro”, destacou a Comandante do III CPM/RJ, tenente coronel Nádia Cardoso.



A cerimônia da entrega do alamar contou com a presença dos pais e responsáveis, do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, dos deputados estaduais Rosenverg Reis e Coronel Salema, e do deputado federal Gutemberg Reis.

O III CPM/RJ é pioneiro na região da Baixada Fluminense e oferece ensino, de forma gratuita, aos estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.