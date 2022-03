Polo de Beleza da Fundec é reinaugurado em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 09/03/2022 20:49

Duque de Caxias - No Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Duque de Caxias deu um presente para todas elas com a reinauguração do Polo de Beleza Casa Dr. Tenório Cavalcanti, no Centro da cidade. O espaço foi ampliado para atender agora mais de 1.400 alunos em 23 cursos, divididos em 52 turmas. O local é referência em cursos gratuitos profissionalizantes como manicure e pedicure, cabeleireiro, barbeiro e muito mais.

"Essa é uma data mundial e estamos dando esse presente para as mulheres, mostrando que estamos do lado delas. Duque de Caxias tem uma ampla rede de apoio para elas e a Fundec faz parte dessa função social", enalteceu o prefeito Washington Reis durante a cerimônia, ao lado do deputado estadual Rosenverg Reis.

Durante o recesso de fim de ano, o Polo de Beleza passou por uma revitalização completa, com a reforma das salas de aulas e dos laboratórios. A unidade fica localizada na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, s/n - Centro, Duque de Caxias.