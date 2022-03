Colégio da Polícia Militar em Duque de Caxias abre processo seletivo - Divulgação

Publicado 10/03/2022 13:54 | Atualizado 10/03/2022 13:57

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira (10), foi divulgado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro o novo processo de seleção e classificação de candidatos para o 6º Ano do Ensino Fundamental no III Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro, em Duque de Caxias. Ao todo, serão oferecidas 20 vagas para o ano letivo de 2022. O período de inscrições pela internet será de 14 a 22 de março.



Ainda de acordo com a publicação, a data prevista para a realização da prova será no dia 10/04. Os interessados deverão acessar o edital, através do site www.sepm.rj.gov.br .



Segundo a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, a instituição de ensino completará mil dias.

“No próximo domingo (13), completamos mil dias de funcionamento com alunos. É uma grande alegria celebrar este fato. Nossos estudantes foram incorporados ao lll Colégio da Polícia Militar e honram este compromisso com respeito e muita dedicação,” declarou a militar.