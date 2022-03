Caxias Shopping - Divulgação

Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 10/03/2022 11:37

Duque de Caxias - Para celebrar o Dia da Baixada Fluminense, comemorado em 30 de abril, o Caxias Shopping vai promover o Palco Caxias Shopping - Edição Vozes da Baixada, que visa revelar e valorizar talentos musicais da região. A iniciativa vai convocar músicos locais para participarem de uma competição online, que acontecerá, no mês de março, no Instagram do shopping (https://www.instagram.com/caxiasshopping). Os selecionados vão apresentar um show ao vivo no Caxias Shopping, como parte da programação do projeto nas sextas-feiras no mês de abril.

Etapas da seletiva

Até o dia 13 de março, os interessados devem enviar um vídeo - em um dos formatos m4e, m4v, wmv, mov, movie, mp4 - contendo, no máximo, 3 (três) minutos de gravação de uma apresentação musical, com repertório a seu critério, podendo ser de qualquer estilo ou gênero musical. O participante deve enviar seu vídeo, junto com uma breve apresentação pessoal, para o e-mail [email protected] , com o assunto ‘Inscrição Palco Caxias Shopping + nome do candidato’. As inscrições são gratuitas e os participantes devem ter a partir de 18 anos completos.

Os vídeos dos participantes serão postados no perfil do shopping no Instagram para votação pública, no período de 15 a 20 de março. A banca julgadora irá eleger 10 (dez) candidatos que irão para a etapa de votação através de curtidas no Instagram. Os 5 participantes selecionados serão conhecidos no dia 22, nas redes sociais do Caxias Shopping.

“O Dia da Baixada é uma importante data para promovermos e celebrarmos a cultura e a história local. Nesta edição especial do Palco Caxias Shopping, nosso objetivo é dar visibilidade para artistas locais e, ainda, valorizar a cena musical da Baixada Fluminense, dando espaço e oportunidades para que esses grandes talentos sejam cada vez mais conhecidos e reconhecidos pelo público”, diz Michelle Coutinho, Gerente de Marketing do Caxias Shopping.

Palco Caxias Shopping - Edição Vozes da Baixada

Cronograma da seletiva: