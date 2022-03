Prefeitura de Duque de Caxias anuncia obras no bairro Jardim Vila Nova - Divulgação

Publicado 10/03/2022 13:15

Duque de Caxias - Mais uma importante obra de infraestrutura será anunciada na noite desta quinta-feira (10), no segundo distrito de Duque de Caxias, pelo prefeito Washington Reis. O programa de melhorias dos bairros chega agora ao Jardim Vila Nova, no São Bento, onde diversas ruas vão receber obras de drenagem e pavimentação, a exemplo de outras localidades da região que já foram beneficiadas.

Acompanhado do secretário municipal de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo, e lideranças comunitárias do bairro, o prefeito Washington Reis vai se reunir com os moradores, às 18h, na esquina das ruas Sete de Janeiro e 12 de Julho, para o anúncio das obras.