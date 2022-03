Obra de infraestrutura chega a bairro do segundo distrito de Caxias - Divulgação

Publicado 11/03/2022 13:26

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias iniciou uma importante obra de infraestrutura na região do segundo distrito. O programa de melhorias dos bairros chegou ao Jardim Vila Nova, no São Bento, onde 34 ruas vão receber obras de drenagem e pavimentação, a exemplo de outras localidades da região que já foram beneficiadas. Serão utilizados, ao todo, 11,275 km de asfalto.

“Vamos lançar diariamente obras desse tipo na cidade. Vamos garantir asfalto em todas as ruas de Duque de Caxias. Estamos fazendo uma verdadeira transformação urbana no município”, garantiu o prefeito Washington Reis, que participou do lançamento das obras ao lado do deputado estadual Rosenverg Reis e do deputado federal Gutemberg Reis.

Entre as ruas beneficiadas no Jardim Vila Nova estão: Progressista, Maravilha, 12 de Julho e Travessa Barreira.