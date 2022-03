Secretaria de Saúde de Duque de Caxias promove encontro entre gestores - Divulgação

Publicado 10/03/2022 15:14

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde realizou, na manhã desta quinta-feira (10), na sede da Prefeitura de Duque de Caxias, em Jardim Primavera, um encontro do Grupo de Trabalho da secretaria com as direções técnicas das unidades de saúde do município. O encontro teve como objetivo compartilhar informações e orientar os gestores, buscando a qualificação dos serviços prestados aos munícipes, além do apoio ao Executivo, Legislativo e Jurídico em suas demandas.

Em sua fala o secretário municipal de Saúde, Drº Daniel Puertas, agradeceu a todos que, com seu trabalho e profissionalismo, têm contribuído para que o município Duque de Caxias seja hoje uma referência na área de saúde no Estado. Destacou também a importância da reunião para qualificar, normatizar e otimizar o trabalho em todas as unidades.

“Nosso objetivo com este encontro é a normatização das unidades da nossa rede de saúde, seguindo as recomendações do Cremerj e do Ministério da Saúde, com relação a criação e verificação das comissões necessárias para o seu pleno funcionamento. Este encontro acontece num momento muito importante para Duque de Caxias, tendo em vista a municipalização do Hospital de Saracuruna e um desejo do Prefeito Washington Reis, que é a otimização de todas as unidades da rede municipal de saúde”, reforçou o secretário de Saúde, Drº Daniel Puertas.