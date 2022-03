Caxias Shopping realiza Feirão de Eletroeletrônicos | Duque de Caxias | O Dia

Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 11/03/2022 14:08

Duque de Caxias - Até o dia 15 de março, o Caxias Shopping vai comemorar o mês do consumidor promovendo o Feirão de Eletrônicos e Eletrodomésticos, com descontos imperdíveis em lojas do setor. Durante o período, o shopping vai realizar diversas ativações para convidar o público a aproveitar as ofertas: Djs vão comandar sets especiais na portaria principal do shopping e personagens animados vão circular pelo mall para promover as ofertas. Além disso, as lojas foram decoradas especialmente para a ação e vão destacar os principais produtos descontos em suas portas.

Participam do Feirão lojas como Casas Bahia, Ponto, Casa & Vídeo, C&C, Super Celular, Troca Fone, Samsung, Vivo, Tim, Claro, Yell Mobile e Motorola. Entre as ofertas exclusivas, destaque para a Smart TV 32 LG, de R$ 1.799,90 por R$ 1.499,99, na Casa & Vídeo; o Galaxy S20 FE 128gb, de R$2.999 por R$2.699, e a Caixa de Som Y-move, de R$999 por R$ 499, ambos na Yell Mobile; o Smartphone Motorola e6i, de R$899 por R$764, no Ponto; e o Fone Bluetooth, de R$249,90 por R$199,90, na Super Celular.