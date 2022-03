Câmara empossa Jana do Coronel Melo ao cargo de vereadora - Art Vídeo/ Lucas Castelli / Divulgação

Publicado 11/03/2022 13:32

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira, 10, o presidente Celso do Alba (MDB) empossou Janaina da Conceição Santos Melo (Jana do Coronel Melo/ MDB) ao cargo de vereadora da Câmara de Duque de Caxias, em razão do afastamento do vereador Carlos Augusto Pereira Sodré (Carlinhos da Barreira/MDB).

A posse antecedeu a sessão plenária e aconteceu perante os vereadores da 19ª Legislatura, familiares e amigos de Jana do Coronel Melo. Após a assinatura do termo de posse, o presidente Celso do Alba deu boas-vindas à nova vereadora e destacou as ações da Câmara em parceria com a Prefeitura e o empenho do prefeito Washington Reis (MDB) em transformar o município.

“Um prefeito ‘fazedor’ que dá toda a atenção às demandas desta Casa. Em nome desta Casa de Leis, desta 19ª Legislatura, as portas estão abertas para a senhora poder exercer um bom mandato juntamente com os demais vereadores”, disse o presidente da Casa.

Celso ainda completou: “somos obedientes a uma linha só, que a transformação da vida das pessoas e, hoje, a nossa cidade é reconhecida nacionalmente por termos um Legislativo forte e um Executivo forte”.

A vereadora Jana do Coronel Melo fez o seu primeiro discurso já na sessão plenária iniciada em seguida.