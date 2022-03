Obras de infraestrutura em Duque de Caxias - LÉO DA MÍDIA/Divulgação

Obras de infraestrutura em Duque de CaxiasLÉO DA MÍDIA/Divulgação

Publicado 11/03/2022 17:30

Duque de Caxias - Mais três bairros de Duque de Caxias vão receber obras de infraestrutura da prefeitura, realizadas em parceria com o governo do estado. Nesta sexta-feira, 11, às 18h, o prefeito Washington Reis vai se reunir com moradores da Chácaras Rio-Petrópolis para anunciar o início das obras de drenagem e pavimentação de ruas da região, entre elas a Otis.

No sábado, 12, será inaugurada, às 9h, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Rural na Fazenda Paraíso, em Xerém, no quarto distrito, que vai funcionar com atendimento clínico, preventivo e dentista entre outros serviços. Às 11h, o prefeito vai anunciar o início das obras de diversas ruas no bairro São Judas Tadeu e que vai beneficiar moradores da comunidade Vai Quem Quer, no segundo distrito.

No domingo (13), às 10h, o prefeito junto com secretário municipal de Obras e Defesa Civil João Carlos Grilo, entre outras autoridades, além de lideranças comunitárias da região, vão anunciar a realização de obras de infraestrutura na Vila Fraternidade, no bairro Pantanal, no primeiro distrito.