Projeto EDUC, uma iniciativa da ONG Guardiões do Mar - Divulgação

Publicado 14/03/2022 12:36

Duque de Caxias - O The Climate Reality Project no Brasil e o Centro Brasil no Clima participam na próxima

quarta-feira (16/03), às 19h, da live Discussões da vizinhança: como podemos agir diante das mudanças climáticas? O evento faz parte da segunda fase do Projeto EDUC, da ONG Guardiões do Mar, que desenvolve ações socioambientais com foco no protagonismo comunitário direcionadas para os jovens do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O evento acontece no Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas e será transmitido ao vivo no canal da ONG Guardiões do Mar no Youtube.

Renata Moraes, coordenadora regional do The Climate Reality Project no Brasil e consultora do Centro Brasil no Clima, representará as duas instituições em uma palestra sobre como popularizar temas ligados às questões ambientais e como os cidadãos podem contribuir para a mitigação das mudanças climáticas.

"Iniciativas como essa são fundamentais para levar conhecimento sobre os problemas ambientais para um público amplo, mas, principalmente, para estimular o engajamento da população nessas pautas. É importante que as pessoas sejam protagonistas e que meio ambiente, sustentabilidade e mudanças climáticas sejam temas do cotidiano”, afirma Renata Moraes.