Craesm chega a realizar 700 atendimentos de coletas e até seis mil tipos de exames laboratoriais por mês - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 14/03/2022 12:10

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, segue com a programação especial pelo mês da mulher, com ações nas unidades de saúde dos quatro distritos. O CRAESM (Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher), localizado na Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice, em Xerém, promove no próximo dia 16 de março, a partir das 8h, uma ação aberta às mulheres, usuárias ou não da unidade.

O evento contará com a parceria da Equipe de Beleza da Mulher da Fundec, que vai oferecer serviços gratuitos de Design de Sobrancelha, Cabeleireiro, Barbeiro e Manicure. Sorteio de brindes para as participantes do evento também faz parte da programação. Ainda, no dia 19/03, o CRAESM promove palestra com a Dra Margareth Nóbrega, sobre o tema: "Câncer ginecológico. Como prevenir!", e mutirão de exames de Mamografia, Preventivo, inserção de DIU, Ultrassonografia mamária e transvaginal, Densitometria Óssea, aplicação de flúor, Planejamento Familiar, Testes rápidos de HIV, Hepatite e Sífilis, além de atendimento com mastologista.



No Hospital Municipal Duque, localizado na Avenida Dr. Manoel Lucas, s/n, no Parque Senhor do Bonfim, também vai acontecer, no dia 18 de março, a partir das 9h, evento voltado para a conscientização e o cuidado à saúde das mulheres. Confira a programação:

9h - Palestra “A importância do preventivo na saúde da mulher”

11h – Palestra “Saúde feminina: Distúrbios ginecológicos comuns da atualidade – Endometriose e Síndrome do Ovário Policístico”

13h – Palestra “Conversando sobre gestação: Impactos, queixas comuns e cuidados”

A ação inclui ainda coleta de Preventivo e encaminhamento para exames.



Município é referência



No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (08 de março), é importante reforçar a importância do exame de Mamografia para detectar alterações e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Quanto mais cedo o tumor for identificado, maiores as chances de cura. Com relação ao câncer de mama, os casos identificados no início garantem um índice de cura que pode chegar a 98%.

Pensando na saúde da mulher caxiense, a Prefeitura de Duque de Caxias mantém em funcionamento no município dois aparelhos de mamografia digital, de alta tecnologia, instalados nas unidades do CRAESM – Centro de Referência e Atenção à Saúde da Mulher e no Centro de Imagens do Hospital Municipal Duque. Os números de mamografias realizadas nas duas unidades, evidenciam a grande demanda e a importância deste serviço para as mulheres. No CRAESM de Xerém são realizadas, anualmente, mais de 8 mil mamografias, enquanto o Centro de Imagens do Hospital Municipal Duque, que passou a oferecer o serviço em outubro de 2021, fechou o ano com 3.100 mamografias realizadas.

O agendamento de mamografia nas duas unidades são feitos de forma presencial, sendo obrigatório a apresentação do pedido médico, cartão do SUS e comprovante de residência. No CRAESM, o horário de agendamento é de segunda a sexta-feira, das das 7h às 15h. No Centro de Imagens do Hospital Duque, o agendamento é feito de segunda a sexta-feira, das 07 às 22h.