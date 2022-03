Proeis chega ao bairro de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 14/03/2022 13:28

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado inauguram nesta terça-feira, 15, às 18h, em Santa Cruz da Serra, no terceiro distrito, mais uma base do PROEIS (Programa Estadual de Integração de Segurança), visando o reforço na segurança pública da região. A nova base policial, construída pela Prefeitura, vai ser entregue pelo prefeito Washington Reis e autoridades de segurança pública do estado e do município.

A nova base, a exemplo das inauguradas em Jardim Primavera, Gramacho, Amapá e Xerém, funcionará com policiais que atuam nos seus dias de folga garantindo mais segurança a moradores e comerciantes.

“O investimento em segurança é fundamental para garantir a tranquilidade dos caxienses. Estamos investindo, não só no reforço do efetivo, mas também na infraestrutura dos DPOs (Destacamento de Policiamento Ostensivo), em novas viaturas e abastecimento. Criamos o CISPBAF, o Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense, que reúne 20 municípios alcançando mais de 5,4 milhões de moradores, graças a uma parceria com o Ministério da Justiça e o Governo do Estado”, destacou recentemente o prefeito Washington Reis, durante a inauguração da base do PROEIS de Jardim Primavera.