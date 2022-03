Washington Reis anuncia melhorias nos bairros - Divulgação

Publicado 15/03/2022 09:03

Duque de Caxias - Em Duque de Caxias, a prefeitura segue com melhorias nos bairros Chácaras Rio-Petrópolis, São Judas Tadeu e Vila Fraternidade. Essas regiões do segundo e terceiro distritos vão receber obras de drenagem, pavimentação e nova iluminação pública.

Nas Chácaras Rio Petrópolis serão beneficiadas com obras de infraestrutura diversas ruas, entre elas a Otis, que liga várias localidades da região. No bairro São Judas Tadeu os moradores receberão obras reivindicadas há muito tempo, em ruas da comunidade Vai Quem Quer, que recebeu o prefeito Washington Reis, no último sábado, para agradecer o atendimento às famílias.

“Estamos trabalhando em todos os distritos para dar dignidade aos moradores. Na política, há mais de 30 anos, sempre me preocupei com o bem-estar da população. Estamos realizando obras em todas as regiões nas áreas da saúde, educação, lazer e, principalmente, de infraestrutura nos bairros. As obras estão aí para quem quiser ver. Hoje, Duque de Caxias é o município que mais investe em obras em todo o Brasil”, disse o prefeito Washingto Reis.