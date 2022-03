Alunos de Caxias participam de Caravana da Ciência - Divulgação

Alunos de Caxias participam de Caravana da CiênciaDivulgação

Duque de Caxias - A manhã desta segunda-feira, 14, em Duque de Caxias, ficou marcada pela aprendizagem aliada a ciência. Na ocasião, foi dado o pontapé no município ao projeto “Caravana da Ciência”. A iniciativa da Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec), leva aos estudantes das escolas da rede municipal de ensino um centro de ciências itinerante que aproxima a tecnologia dos alunos de maneira prática.



O projeto vai percorrer os quatro distritos da cidade e conta com a parceria do Governo do Estado e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, além da Fundação Cecierj e da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, que também estão dando apoio ao programa. Nesta segunda-feira, foi a vez dos alunos de Xerém aprenderem ciência de forma interativa com o auxílio dos monitores.

Segundo a diretora da Escola Municipal Dr Ely Combat, profª Valdineia Constantino Januário, é muito significativo que as crianças tenham esse tipo de atividade pedagógica.

“É muito importante trazer para a nossa escola esse contato. Eles realizam atividades nos livros, mas a parte prática auxilia muito a compreenderem o funcionamento da tecnologia. É muito bom promover este contato com a inovação,” destacou a gestora da unidade escolar.



Atento às atividades, o vice-prefeito Wilson Miguel ressaltou que não existe progresso sem ciência.

“As crianças da cidade, através do projeto “Caravana da Ciência”, estão sendo motivadas a estudarem, a progredirem e a crescerem buscando desenvolver ideias. Temos este cuidado com os alunos do município, que é estimular a curiosidade e a criatividade”, finalizou.



Confira a programação da “Caravana da Ciência” em Duque de Caxias:



3° Distrito: 15 de março, de 9h às 19h30.

(Pq Equitativa, Santa Cruz da Serra, praça ao lado da escola estadual Padre Anchieta)



2° Distrito: 16 de março, de 9h às 19h30.

(Rua da escola Municipal Jayme Fichamn para o lado da praça.)



1° Distrito: 17 de março, de 9h às 18h.

(Praça do Pacificador)