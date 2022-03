III Colégio da Polícia Militar em Duque de Caxias - Eliakin Moura/Divulgação

Duque de Caxias - Estão abertas as inscrições do novo processo seletivo para o lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – Percy Geraldo Bolsonaro. O prazo vai até o dia 22/03. Ao todo, são oferecidas 20 novas vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental. Os interessados deverão se inscrever através do site www.sepm.rj.gov.br.



De acordo com o edital, para efetuar a inscrição é necessário informar o número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do candidato ou de seu representante legal. Segundo o documento, o valor da taxa de inscrição é de R$ 30 e a mesma somente será efetivada após a confirmação do pagamento.



Os inscritos realizarão provas das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Ciências. Serão aplicadas provas objetivas de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório, conforme conteúdo programático contido no edital. As avaliações serão objetivas de múltipla escolha. Conforme o cronograma de atividades, a realização do exame de suficiência intelectual será realizada no dia 10/04.



Para a comandante do lll CPM/ERJ, Ten.Cel. Nádia Luana Cardoso, a instituição tem a proposta de preparar o aluno para vida em sociedade e formar cidadãos que atuem com ética e cidadania.

“Os inscritos no processo seletivo devem se preparar com bastante empenho porque o Colégio da Polícia Militar demanda muita dedicação e compromisso com os estudos,” finalizou a militar.