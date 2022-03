Torta Bombom, da Lecadô - Divulgação

Torta Bombom, da LecadôDivulgação

Publicado 15/03/2022 09:22

Duque de Caxias - No próximo Dia 26 de março é comemorado o Dia do Cacau. Para celebrar a data, todos os anos o Lecadô promove seu tradicional Festival do Chocolate com receitas selecionadas no Caxias Shopping e nas outras lojas da marca que ficam na Baixada Fluminense. Até o dia 17 de abril, os clientes poderão se deliciar com as tortas Bombom, uma das mais antigas do cardápio, Mousse de Chocolate, com recheio de mousse, Brigadeiro com Mousse de Leite em Pó e Brigadeiro Gourmet, com recheio de brigadeiro de panela, além da torta Lecadô, que tem recheio de creme de avelã.



Todas as tortas têm massa de chocolate, o recheio e a cobertura é que variam, de acordo com a receita. As tortas servem 20 fatias generosas. As 43 lojas da rede de franquias especializada em doces e salgados terão, ainda, outros sabores de tortas e produtos, como bombas, docinhos e sundaes, sempre com muito chocolate.



Confira as 5 receitas que são destaques no cardápio do Festival do Chocolate Lecadô.

Torta Bombom (R$ 94,90): recheio e cobertura de brigadeiro, com bombons de chocolate e fios d’ovos.

Torta Mouse de Chocolate (R$ 94,90): recheio e cobertura de mousse de chocolate e flocos de chocolate.

Torta Brigadeiro Gourmet (R$ 119,90): recheio de brigadeiro gourmet e cobertura com lascas e bombons de chocolate ao Leite.

Torta Brigadeiro com Mousse de Leite em Pó (R$ 119,90): recheio de brigadeiro gourmet e mousse de leite em pó, com cobertura de lascas de chocolate branco e ao leite, e bombons de chocolate ao leite.

Torta Lecadô (R$ 119,90): recheio de creme de avelã com pedaços de avelã e cobertura de brigadeiro com raspas de chocolate.