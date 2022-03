Obras em bairros de Duque de Caxias avançam - Divulgação

Obras em bairros de Duque de Caxias avançamDivulgação

Publicado 15/03/2022 16:53

Duque de Caxias - Mais uma frente de obras está sendo aberta pela Prefeitura de Duque de Caxias, no bairro Pilar, no segundo distrito. Nesta terça-feira, 15, às 18h, o prefeito Washington Reis vai se reunir com moradores do Mirante para anunciar o início das obras de drenagem e pavimentação de todas as ruas daquela localidade que também vão receber nova iluminação pública de Led.



Ao todo, serão mais de três quilômetros de obras de infraestrutura, realizadas em parceria com o Governo do Estado, a exemplo de outras em andamento na região. O encontro será entre as ruas Daniel e Mirante.

Melhorias no Amapá

O programa de melhorias nos bairros também chegou ao Amapá. Na noite desta segunda-feira (14/03), o prefeito Washington Reis, ao lado de autoridades como o deputado estadual Rosenverg Reis e o deputado federal Gutemberg Reis, anunciaram que 80 ruas da região irão receber pavimentação e drenagem. Serão, ao todo, mais de 21 km de obras de infraestrutura no local.



“O bairro do Amapá fica em uma posição estratégica porque é perto dos municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu. Com essas melhorias, a região vai ser ainda mais valorizada. As obras começam imediatamente”, afirmou Washington Reis.



Além da pavimentação e drenagem, os moradores do Amapá terão nova iluminação. Todas as ruas do lugar serão iluminadas com as lâmpadas de LED.



A Prefeitura de Duque de Caxias vem promovendo melhorias em diversos bairros da cidade. Já estão sendo beneficiados: Jardim Vila Nova, Chácaras Rio-Petrópolis, São Judas Tadeu e Vila Fraternidade.