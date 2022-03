COVID-19/ Arraial do Cabo disponibiliza segunda dose de vacina infantil nesta semana - ASCOM de Arraial do Cabo

Publicado 15/03/2022 16:43

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias promove, nos dias 16, 17 e 18/03, mais um mutirão de aplicação da segunda dose da vacina infantil contra a Covid-19 nas escolas da rede municipal de ensino. Nos dias indicados, a segunda dose será aplicada nas crianças de 06 a 11 anos de idade, que receberam a primeira dose da Coronavac no último dia 11/02.

O mutirão de vacinação infantil nas escolas, que acontece através do esforço conjunto das Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, é aberto a todas as crianças, alunos ou não, e tem como objetivo incentivar a vacinação e reforçar a segurança de alunos e profissionais de ensino na volta às aulas. A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos responsáveis sobre a importância da segunda dose para completar a cobertura vacinal no público infantil. É obrigatória a apresentação de documento de identificação com CPF ou cartão do SUS e a carteira de vacinação da criança.

Confira a lista das escolas que aplicarão a segunda dose na quarta-feira (16), quinta-feira (17) e sexta-feira (18):

QUARTA-FEIRA - 16/03

Das 13h às 16h:

- E.M. Ruy Barbosa

Endereço: Av. Rio Branco, 20 - Gramacho

- E.M. Cidade dos Meninos

Endereço: Rua São Luís, 21 - Pilar

- CIEP 318 Paulo Mendes Campos

Endereço: Av. Pres. Rosenvelt, s/n - Saracuruna

QUINTA-FEIRA - 17/03

13h às 16h:

- E.M. Solano Trindade

Endereço: Rua da Felicidade, 3 - Pilar

SEXTA-FEIRA - 18/03

09h às 12h:

- E.M. Jardim Anhangá

Endereço: Rua M, Lt 32/Qd 59 - Jardim Anhangá

13h às 16h:

- E.M. Tancredo Neves

Endereço: Rua Dr. Josias de Freitas, s/n - Parque Eldorado