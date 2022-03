Dia do Consumidor é celebrado com evento em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 16/03/2022 09:56

Duque de Caxias - Dois eventos realizados nesta terça-feira, 15, na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, marcaram as comemorações pelo Dia do Consumidor e o Mês da Mulher. O primeiro, organizado pelo Procon municipal, ofereceu diversos serviços à população, como orientação jurídica, encaminhamentos a Defensoria Pública, reclamações e tira dúvidas, além de ajuda para solicitação de parcelamento de débitos junto a Light e a empresa Águas do Rio que presta serviços de água e esgoto no município. O evento foi coordenado pela diretora do Procon, Sanira Farias Cabral.

Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense, destaca a parceria da empresa junto ao Procon em eventos como esse.

“O apoio da concessionária ao ‘Procon na Praça’ é significativo e muito relevante, pois fizemos o atendimento diretamente aos consumidores, no dia deles. Participamos com equipe da área Comercial, ativa no local, para solucionar e orientar nossos clientes. Prezamos por uma boa relação com os nossos consumidores e atuamos prontamente na resolução das demandas. Essa é uma das nossas maiores premissas, levar água tratada para todos e proporcionar um bom atendimento”, conclui Cleyson.

Em outro espaço da Praça do Pacificador, sob o prédio da Biblioteca Municipal, foi realizado um evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.



Foram oferecidos diversos serviços gratuitos, como verificação de pressão arterial, teste de glicose, teste de Covid, além de encaminhamento para ultrassonografia e mamografia, auriculoterapia, 1ª e 2ª via de Identidade e Registro Civil, isenção de casamento e atendimentos pelo SINE – Sistema Nacional de Emprego. Também teve palestra sobre “Sororidade entre as mulheres”, com a palestrante Graça Santos, convidada pela presidente do CMDM, Madalena Melo.



Entre as mulheres que buscaram atendimento no evento, Elen Cristina, moradora do bairro Olavo Bilac e Solange Virginia, do Parque das Missões, procuram o setor da Secretaria Municipal de Saúde para verificar a pressão arterial e fazer o teste de glicemia. As duas comemoram os resultados.

“Está tudo ótimo, graças a Deus”, disse Solange que é hipertensa e foi ao centro da cidade para resolver alguns problemas.