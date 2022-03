'Caravana da Ciência' faz sucesso entre alunos de Duque de Caxias

'Caravana da Ciência' em Duque de Caxias - Divulgação

'Caravana da Ciência' em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 16/03/2022 09:35

Duque de Caxias - A "Caravana da Ciência" segue percorrendo os distritos de Duque de Caxias. Nesta terça-feira, 15, o evento reuniu estudantes das escolas de Santa Cruz da Serra que tiveram a oportunidade de realizar experimentos científicos como dinâmicas envolvendo força transformada imediatamente em energia elétrica e ilusão de ótica.



O projeto conta com as parcerias do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, além da Fundação Cecierj e da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, que também estão dando apoio ao programa. O objetivo é ensinar o universo científico de forma interativa e dinâmica, por meio de um museu itinerante localizado dentro de uma carreta.

Durante as atividades, o vice-prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel, conversou com as diretoras das unidades escolares e interagiu junto aos alunos das escolas municipais. Durante as atividades, o vice-prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel, conversou com as diretoras das unidades escolares e interagiu junto aos alunos das escolas municipais.

“Recordo da minha infância durante essas atividades junto às crianças. Vendo esta ação reforço que os estudantes estão sendo motivados a desenvolverem a criatividade e aprenderem tecnologia”, declarou o vice-prefeito.



Confira a programação da “Caravana da Ciência” nos próximos dias em Duque de Caxias:



2° Distrito:

16/03 (4a feira) - das 9h às 19h30

Rua da Escola Municipal Jayme Fichamn



1° Distrito:

17/03 (5a feira) - das 9h às 18h

Praça do Pacificador