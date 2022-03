As matrículas devem ser efetuadas somente através do site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br). - Imagem de internet

Publicado 16/03/2022 10:34

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias informa que, até o dia 19/03, serão ofertadas 1.500 vagas para o curso gratuito de Especialização em Educação Especial e Inovação Tecnológica. A formação lançada pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), é voltada para professores da educação básica e profissionais que atuam em setores de apoio à inclusão e acessibilidade na educação superior do Rio de Janeiro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link: https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p-lato



Segundo a secretária municipal de Educação de Duque de Caxias, profª Roseli Duarte, quando o professor busca se aprimorar, ele abre espaço para novas práticas educacionais.

“Acho importante divulgar ao máximo para os docentes esta pós-graduação totalmente gratuita. O curso é destinado àqueles que desejam buscar mais conhecimentos sobre os processos de ensino e aprendizagem de estudantes com deficiência”, declarou a gestora da pasta.



Duarte complementou sua fala reforçando a relevância dessa formação para os professores da Rede Municipal de Ensino.

“O professor encontra muitos desafios em seu cotidiano em sala de aula e um dos maiores é oferecer aos alunos uma prática pedagógica inovadora. Por esta razão eu insisto em divulgar e enfatizar que é necessário ampliar conceitos, rever valores a fim de analisar e avaliar práticas inclusivas diante dos desafios encontrados no cotidiano das escolas”, finalizou.