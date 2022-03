Teatro Raul Cortez, em Caxias - Divulgação

Publicado 17/03/2022 09:42

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias e o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) realizam, neste sábado, 19/03, a IX Conferência Municipal de Cultura, das 8h às 17h, no Auditório da OAB Duque de Caxias, localizado na Av. Perimetral Curupaiti, 312/370, no bairro Jardim 25 de Agosto.

Entre as atividades programadas está a eleição dos novos membros representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Política Cultural, para o biênio 2022/2023, de acordo com o artigo 6º da Lei Municipal 2.834/2017.

Processo Eleitoral

O Processo Eleitoral para composição do Conselho Municipal de Política Cultural de Duque de Caxias (CMPC) será realizado no decorrer da Conferência, em momento a ser estabelecido pela Comissão Especial de Organização no regimento e programação, e referendado pelo pleno da Conferência.

O Conselho Municipal de Política Cultural será composto por um total de 22 conselheiros titulares e respectivos suplentes, sendo 11 do poder público e 11 da sociedade civil. As inscrições dos candidatos foram realizadas no período de 09/02 a 25/02, através do site da Secretaria Municipal de Cultura de Duque de Caxias (SMCT). As inscrições dos eleitores, através de formulário disponível no mesmo sítio eletrônico, também aconteceram no mesmo período. Conforme o regimento da IX Conferência Municipal de Cultura, somente serão atendidos para fins de inscrição extraordinária, no dia da conferência (19/03), os eleitores que chegarem até a mesa de credenciamento/inscrição, no período das 9h às 10h30.

O endereço eletrônico para inscrições e mais informações é https://smct.duquedecaxias.rj.gov.br/conselho-de-cultura.html