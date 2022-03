Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 17/03/2022 10:09

Duque de Caxias - Para celebrar o Mês do Consumidor, o Caxias Shopping vai realizar diversas ações para promover experiências diversificadas e estar cada vez mais conectado com seus clientes. De 17 a 31 de março, o shopping realiza uma promoção exclusiva para prestigiar os consumidores que fizerem suas compras no shopping com sorteios de prêmios especiais. A cada R$ 150 em compras nas lojas participantes, o cliente recebe um número da sorte para concorrer ao sorteio de 2 motos Yamaha Fazer YS 150 SED e ganha, na hora, uma raspadinha para concorrer a mais de 2 mil prêmios (limitado a 2 raspadinhas por CPF durante toda a promoção).

O cadastro das notas fiscais para concorrer ao sorteio das motos deve ser realizado no site caxiasshopping.com.br/promoções. O sorteio das duas motos Yamaha Fazer YS 150 SED será realizado no dia 6 de abril de 2022, pela Loteria Federal.



Dentre os prêmios da raspadinha estão desde cortesia de estacionamento; ingressos para atrações de lazer disponíveis no Caxias Shopping, como cinema, Super Star Park, Kid Piratas, Magic Games e Epic Park; itens eletrônicos, como caixa de som JBL, Smartwatch e Alexa Echo Dot; prêmios gastronômicos, como rodízio de petisco no Restaurante Empório do Galeto, casquinhas de sorvete do Mc Donald’s; e muitos outros prêmios. O ponto de cadastro e retirada das raspadinhas fica na praça redonda, em frente à CVC.



Os regulamentos completos estão disponíveis no www.caxiasshopping.com.br



Passaporte da Diversão: Parque + Lanche



Ainda para garantir o entretenimento de toda a família, até 31 de março, o Caxias Shopping promove o Passaporte da Diversão. No período, quem apresentar o Passaporte (pulseira) do Super Star Park nas operações de alimentação participantes vai poder aproveitar ofertas exclusivas!



Entre os benefícios preparados especialmente pelos lojistas do Caxias Shopping para a ação estão: 10% de desconto no rodízio do Emporio do Galeto, de domingo a quinta (exceto segunda que o parque não funciona); Trio Big, de R$ 30,30 por R$ 21,90, no Bob’s, até 20/03; o Rodízio Promocional, de R$ 69,99 por R$ 49,99, no Hashitime; o Combo de 12 pães de queijo com mate ou guaraná natural 500ml, de R$ 18,80 por R$ 15,90, no Mega Matte; 2 pizzas grandes (35cm) + 1,5L de refrigerante, de R$ 77,80 por R$59,90, no Rommano; entre outros.



Instalado no estacionamento do Caxias Shopping, o Super Star Park é um dos maiores parques de diversão itinerantes da região e conta com uma estrutura de ponta, oferecendo diversas atrações divertidas e inesquecíveis. O horário de funcionamento é de terça a sexta, das 18h às 22h; e sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. O valor do Passaporte é R$ 39,90 de terça a sexta, e R$ 49,90 aos sábados, domingos e feriados.