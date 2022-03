Processo Apell está com vagas abertas para cursos gratuitos - Divulgação

Publicado 17/03/2022 17:13

Duque de Caxias - Ao longo do ano, a ASSECAMPE (Associação das Empresas de Campos Elíseos) vai promover cursos gratuitos de preparação para emergência e salvamento do Processo Apell. Para os primeiros cursos de Busca e Salvamento, Bombeiro Profissional Civil, Socorrista para agentes de saúde e Monitoria as inscrições poderão ser feitas até sábado, 19, das 8h às 12h, na sede da ASSECAMPE, na Rodovia Washington Luiz, km 113, junto ao quartel do GOPP (Grupamento de Operações com Produtos Perigosos), em Campos Elíseos.

Podem se inscrever homens e mulheres a partir dos 18 anos de idade. Os voluntários trabalham também junto a Defesa Civil do município em ações emergenciais e de apoio a eventos públicos. O Processo Apell de Duque de Caxias conta com mais de nove mil voluntários.