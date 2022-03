Festival de Luta ocorre em Duque de Caxias - Divulgação

Festival de Luta ocorre em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 17/03/2022 17:04

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, promove neste sábado, 19, a partir das 9h, na Vila Olímpica (Rua Garibaldi, s/nº, bairro Jardim 25 de Agosto) o Festival de Lutas Mestre Júlio Inocêncio, com a participação de alunos e professores dos polos do projeto Aqui tem Esporte. Através do programa, a prefeitura oferece aulas gratuitas de Boxe, Muay Thai, Defesa Pessoal, Judô, Caratê, Taekwondo e Jiu-jitsu para moradores dos quatro distritos.

O festival contará com a presença da tricampeã mundial de Karatê, Maria Cecília, a Ciça, e de representantes das federações de Karatê do Estado do Rio de Janeiro e Estadual de Esporte Socioeducativo e Pugilismo do Rio de Janeiro.