Publicado 17/03/2022 17:46

Duque de Caxias - Na manhã desta quinta-feira, 17, alunos da rede municipal de ensino participaram da cerimônia de encerramento da Caravana da Ciência, em Duque de Caxias, na Praça do Pacificador. Durante vários dias, o Museu Itinerante percorreu os quatro distritos do município. O último dia da caravana contou com a presença do secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, da vice-presidente da Fundação Cecierj, Régia Beatriz, da secretária municipal de Educação, Roseli Duarte, da diretora financeira da Fundec, Giselle Teixeira, e do diretor administrativo, Ezequiel Teixeira, além da diretora regional pedagógica, Maria Angélica Soares.



O evento é uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e da Fundec, em conjunto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Fundação Cecierj e a Secretaria Municipal de Educação.

Caravana da Ciência em Duque de Caxias Divulgação

A Caravana encerrou o projeto em Duque de Caxias recebendo mais de três mil alunos, de todas as idades, de escolas municipais e estaduais. O projeto inseriu a ciência no cotidiano dos alunos, através de experimentos científicos, dinâmicos e interativos. A profª Roseli Duarte disse que o sucesso da caravana é resultado da união de todos, pois "a parceria envolvendo as secretarias do nosso município e do estado do Rio de Janeiro tem tido efeitos positivos, sobretudo em relação aos projetos de educação", concluiu a Secretária.



De acordo com a vice-presidente da Cecierj, o contato dos alunos com a ciência auxilia no processo de aprendizagem, "uma vez que o museu itinerante tem experimentos interativos que aproximam os estudantes a essa área do conhecimento", afirmou.



Eduardo Moreira reiterou a importância da ciência e da tecnologia para os alunos em projetos como o da caravana.

"A teoria tem um grau fundamental de importância para os alunos mas, a partir do momento em que eles participam de maneira prática, de exposições iguais as que foram promovidas nesta semana, em Duque de Caxias, todos são estimulados”, completou.