Vereadores voltam a questionar serviços da Águas do Rio em Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo / Divulgação

Publicado 18/03/2022 11:20

Duque de Caxias - Os serviços prestados pela empresa Águas do Rio voltaram ao plenário da Câmara de Duque de Caxias, na sessão desta quinta-feira (17). O vereador Alex da Juliana do Táxi (MDB) foi o primeiro a discursar. Ele falou sobre as obras da Cedae e da Águas do Rio no Jardim 25 de Agosto e os problemas causados por elas, como os buracos nas ruas. Ele apontou para a necessidade de revitalização do bairro. Ele cobrou da empresa as soluções já prometidas.

“Que a gente possa, em breve, estar marcando uma audiência pública novamente, convocando a Águas do Rio, nesta Casa, para que ela possa relembrar o compromisso de quando esteve aqui e, até agora, não foi cumprido”, disse Alex da Juliana do Táxi.



O presidente Celso do Alba destacou que o Legislativo está atento e que a Águas do Rio precisa dar agilidade aos seus serviços, em Duque de Caxias.

“Esta Casa Legislativa está fiscalizando e sabemos que aquilo ali (Águas do Rio) pode ser mais um engodo para toda a população. Como o vereador Alex Freitas sempre menciona: água na torneira é zero”.



O baixo volume de água nos mananciais e a falta de conhecimento do sistema de tubulação do município preocupam o vereador Alex Freitas (SD).

“A Águas do Rio ou mostra para a sociedade de Duque de Caxias qual o seu planejamento para colocar água nas comunidades, como vai solucionar este problema; ou então, vamos ter um caos”, disse ele.



Segurança



A vereadora Jana do Coronel Melo (MDB) comentou sobre a segurança no Jardim 25 de Agosto e a recente reunião com o tenente-coronel André. “Foi muito produtiva. Tivemos a presença do nosso secretário de Segurança. Infelizmente, há no bairro um problema social, que são os dependentes químicos”, disse ela, lamentando a falta de representantes da Secretaria de Assistência Social e ressaltando que o local possui várias pendências. “Conseguimos chegar a um denominador comum para ajudar o novo comandante e recolher as demandas do bairro”.



Obras



As obras que vêm acontecendo em todo o município, foram destaques na fala do vereador Marquinho Oi. “Tenho acompanhado o prefeito lançando obras nos quatro cantos da cidade. Em cada lugar que a gente passa, é muito gratificante”, disse ele salientando a atenção recebida da população e a credibilidade em seu trabalho, conquistada ao longo dos anos.



Violência contra a mulher



O vereador Alex Freitas solicitou apoio do plenário para aprovação de seu Projeto de Lei nº 105/2022 que dispõe sobre o impedimento de os condenados com base na Lei Nacional nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), assumirem cargos públicos no município.



“Nós temos que fazer ações para impedir a violência contra a mulher. Sabemos que, em Duque de Caxias, temos vários casos de feminicídios e outros tipos de violência e nós temos que criar mecanismos para que possamos diminuir esses índices”, enfatizou ele, alertando para a necessidade de constantes políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher.



Ordem do Dia



Na sessão plenária de 17/03, os vereadores ainda aprovaram, à unanimidade, em 1º e 2º turnos de discussão e votação, Projetos de Decretos Legislativos concedendo medalhas e títulos. O pedido para o 2º turno foi do vereador Nivan Almeida (PT).



Ainda foi aprovado, por 22 votos, em 1º turno de discussão e votação, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 01/2022 alterando o §4º, do Art. 25, da Lei Orgânica. A proposta é assinada pelos vereadores Celso do Alba, Claudio Thomaz, Junior Uios (União Brasil), Clovinho Sempre Junto (Patriota), Leide (Republicano), Alex Freitas (SD), Catiti (Avante), Marquinho da Pipa (MDB), Drª Fernanda Costa (MDB) e Valdecy Nunes (Patriota).



O Projeto retorna ao plenário para 2ª discussão e votação, obedecendo o interstício mínimo de 10 dias, segundo o disposto na Lei Orgânica Municipal.