Presidência do Vasco e sócios de empresa americana visitam CT em Caxias - Divulgação

Publicado 18/03/2022 11:03

Duque de Caxias - Representantes da empresa americana 777 Partners visitaram o Centro de Treinamento do Vasco da Gama, em Duque de Caxias, o CT da Base Forte, nesta quinta-feira, 17. Acompanhados pelo vice-prefeito do município, Wilson Miguel, o presidente do clube, Jorge Salgado, o vice-presidente, Carlos Roberto Osório, o vereador Júnior Reis, o secretário de Comunicação Social de Duque de Caxias, Aroldo Brito, e outros componentes da diretoria do Vasco da Gama, os executivos conheceram as instalações e se encantaram com a infraestrutura do local que funciona como base para o futebol feminino do clube.



Na ocasião, tiveram a oportunidade de encontrar e tirar fotos com Pretinha, auxiliar técnica do Vasco e ex-craque da Seleção Brasileira. O vice-presidente Carlos Roberto Osório destacou os aspectos positivos do espaço.

“Essa visita foi muito importante. Estivemos aqui com todo o alto comando da 777 Partners, que são os futuros parceiros do Vasco, se os sócios do Vasco assim aprovarem. Serão feitos investimentos internacionais aqui neste centro de treinamento, em Duque de Caxias, para que nós possamos completar todo esse projeto e termos aqui o principal centro de treinamento de futebol de base do país”, destacou Osório.



Ao final da visita, os executivos conversaram com as atletas e comissão técnica e conheceram os planos de expansão do CT.