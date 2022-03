Roberto Dinamite e Washington Reis - Divulgação

Roberto Dinamite e Washington ReisDivulgação

Publicado 21/03/2022 15:21

Duque de Caxias - O ídolo do futebol brasileiro e ex-deputado estadual, Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite, filiou-se ao MDB, na manhã desta segunda-feira, 21, e foi recebido pelo prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, no próprio município. O atleta foi jogador do Vasco da Gama, durante as décadas de 70, 80 e 90, e encerrou a carreira no clube, onde também atuou como presidente, entre 2008 e 2014.

Sua trajetória na política teve início em 1992, quando se tornou Vereador da cidade do Rio de Janeiro. Como deputado estadual, Dinamite ocupou o cargo durante cinco mandatos consecutivos, em 1994, 1998, 2002, 2006 e 2010. Com a adesão, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) passa a contar com um brilhante político e um dos maiores esportistas do futebol nacional e internacional.

No próximo pleito, em outubro, Roberto Dinamite será candidato a Deputado Federal, pelo Rio de Janeiro, com apoio do prefeito Washington Reis.