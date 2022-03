Jovens do Programa Primeira Chance, de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 22/03/2022 11:18

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai convocar mais 260 candidatos selecionados e inscritos no Programa Municipal de Aprendizagem, o “Primeira Chance”, a partir desta terça-feira, 22. Nesta segunda edição, jovens de 18 a 20 anos de idade residentes no município têm a oportunidade de serem inseridos no mercado de trabalho.



Os 260 jovens convocados deverão se apresentar na Secretaria Municipal de Administração de Duque de Caxias, de 22 a 31/03, das 9h30 às 12h ou das 13h30 às 17h, portando os documentos exigidos no edital. A secretaria fica na sede da Prefeitura, na Alameda Esmeralda, nº 206, em Jardim Primavera. A convocação está sendo feita de acordo com a ordem do sorteio.



Segundo o secretário municipal de Administração, Francisco Costa Klayn, o candidato deverá ficar atento ao e-mail fornecido no ato da inscrição. Klayn ainda ressaltou que o dia e o horário que o candidato selecionado deverá comparecer está descrito no correio eletrônico.

“Serão convocados 160 candidatos para o cargo de auxiliar de limpeza e 100 para auxiliar de transporte. Quero frisar também que os jovens devem ficar atentos aos seus e-mails porque aqueles que foram selecionados terão as informações referentes aos horários e dias de atendimento descritos no correio eletrônico. A Secretaria de Administração montou um cronograma para atendê-los”, reforçou o secretário.