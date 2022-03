Dia Mundial de Combate à Tuberculose.. - Carol Garcia / AGECOM (Agência Brasil)

Dia Mundial de Combate à Tuberculose..Carol Garcia / AGECOM (Agência Brasil)

Publicado 21/03/2022 19:05

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense está realizando a Semana de Prevenção e Controle da Tuberculose até o próximo dia 25 de março com divulgação, reflexão, informação e/ou educação sobre tuberculose, bem como a captação de sintomáticos respiratórios, encaminhamento e orientação para realização da baciloscopia. Nas unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a programação educativa contra a tuberculose acontecerá no período de 18 de março a 01 de abril.



Confira a lista das unidades, dias e horários, das atividades da Semana de Prevenção e Controle da Tuberculose no município:



22/03 – Terça-Feira



- CMSDC - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias

(Rua General Gurjão, s/nº - Centro)

* Das 9h às 12h

Atividade: Busca ativa de sintomáticos respiratórios e distribuição de material educativo (Pátio de entrada da unidade)

* Das 8h às 16h

Atividade: Consulta de Enfermagem (Demanda espontânea e sintomáticos respiratórios captados pela campanha)



- UPH IMBARIÊ (Rua Santa Catarina, s/nº)

A partir das 13h

ATIVIDADE: Sala de espera, busca ativa e distribuição de material educativo.





24/03 – Quinta-Feira



- UPH Campos Elíseos (Avenida Actura, nº 333)

A partir das 9h30

ATIVIDADE: Sala de espera, busca ativa e distribuição de material educativo.



- UPH Pilar (Rua Carlos Avelar, s/nº)

A partir das 13h

ATIVIDADE: Sala de espera, busca ativa e distribuição de material educativo.



- UPH EQUITATIVA (Av. Automóvel Clube, s/nº)

Das 9h às 13h

ATIVIDADE: Ações educativas na E. M. Santa Luzia (Rua Marquês Lafaiete, nº 70) e na unidade de saúde.



25/03 – Sexta-Feira



- UBS ANTÔNIO GRANJA (Rua Gal Moreira Sampaio, s/nº - Parque Fluminense)

Das 9h às 12h

ATIVIDADE: Sala de espera, busca ativa e distribuição de material educativo.



Período de 28/03 a 01/04: Unidades de Estratégia da Saúde da Família (ESF)

ATIVIDADE: Sala de espera, busca ativa e distribuição de material educativo.



O município de Duque de Caxias está em segundo lugar no Estado em número de casos da doença, só perdendo para o município do Rio de Janeiro. O maior número de contaminação está no 1º Distrito. Por isso a mobilização é tão importante. Durante todo o ano o Programa de Controle da Tuberculose em Duque de Caxias trabalha a prevenção e a detecção da doença em todas as unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Segundo a Dra. Maria Cristina Gil, Coordenadora do Programa de Controle da Tuberculose no município de Duque de Caxias, “ainda existe um estigma e preconceito quanto a tuberculose. Aquele pensamento de que temos que nos afastar da pessoa com tuberculose. As pessoas sentem medo de uma doença que é prevenível e recuperável”.