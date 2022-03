Av. Automóvel Clube tem recapeamento concluído - Divulgação

Publicado 21/03/2022 18:52

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado concluíram as obras de recapeamento da Avenida Automóvel Clube, no terceiro distrito do município. A via tem 18 km de extensão, liga a Rodovia Washington Luiz, em Santa Cruz da Serra, ao distrito de Piabetá, em Magé, recebeu novo pavimento asfáltico na ciclovia e iluminação de Led, mais econômica e que proporciona mais segurança aos ciclistas e transeuntes.

Além dessa, outra importante avenida da cidade também está sendo beneficiada pela Prefeitura e o Estado. Estão em andamento as obras de recapeamento da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola (antiga Presidente Kennedy), que tem 15 quilômetros de extensão e liga o centro da cidade ao município do Rio de Janeiro e à Rodovia Washington Luiz, passando pelo município de Belford Roxo e o bairro Pilar. A via também ganhou nova iluminação de Led.